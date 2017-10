Le tennis de retour sur nos consoles ! Enfin un digne successeur à Pong et Final Match Tennis ? Et c'est Big Ben & le Studio Breakpoint qui vont nous proposer au printemps 2018 Tennis World Tour sur PS4, XOne, PC et Switch ! Et derrière le Studio Breakpoint on retrouve les développeurs de Top Spin 4, donc ça va, ils connaissent un peu le sujet.



Une petite vidéo tirée d'une version "pré-Alpha" ? Allez, 6 jeux partout, Tie-Break, service McEnroe !