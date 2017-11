Zippy Race... en attendant mieux !

Je ne sais pas si il faut accueillir Arcade Archives Zippy Race (Irem, 1983) de Hamster avec bonheur sur Switch... Il vient en effet d'être annoncé au Japon sur le eShop... Ce n'est pas une méga bombe de Irem, et à priori le prix de 823 yens laisse penser qu'il sortira à 6,99€ en Europe (si il sort). Donc voilà, sans plus... sauf pour les vieux fans qui on adoré ce jeu à l'époque sur borne. J'ai un vague souvenir du jeu perso dans une salle d'arcade, mais je ne crois pas avoir insérer 1 franc dans la fente.



Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Hamster détient les droits de Irem désormais... et que Arcade Archives R-Type devrait à priori suivre ! Ahah là on se moque moins, la bave commence à sortir de votre bouche non ? R-Type bordel de sprites !!!!!