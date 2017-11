Tu n'en peux plus, The Elder Scroll V:Skyrim arrive le 17 novembre sur Switch, rhaaaaaa c'est trop long. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité un Elder Scroll va être jouable sur une console portable ! Sans réelle perte visuelle en plus... Bordel, tu vas pouvoir y jouer dans tes chiottes qui vont se transformer en royaume de Bordeciel !



Allez, pour te faire baver un peu plus voici la pub US de lancement du jeu.