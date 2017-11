Un nouveau concept de Microsoft pour la Xbox One : faire des jeux

Le gros problème de l’écosystème Xbox One, c’est la com’ désastreuse depuis le début des années 2010 (prise des joueurs pour des cons : Mattrick Gate, émulation des jeux X360 et Xbox 1 alors que c’est totalement faux), mais aussi la pauvreté des exclus de la console, car franchement qui rêve encore de Forza Motocrottes 8, Balo 6 ou Richard Gears of War 5 aujourd’hui ? 3 licences des années 2000 qui tournent en rond. Et justement je crois qu’ils viennent de retourner leur veste à nouveau sur ce sujet.



Après avoir massacré ou fermé la plupart de leurs studios phares, avec avoir cru que le joueur était devenu un kéké fan de daubes et de Kinect, après avoir tout misé sur Minecraft en 4K (car Minecraft en 4K ça change tout), les gros cerveaux de Microsoft annoncent le retour des exclusivités… Une promesse... Pas trop le choix au lancement d'une console il faut dire, il faut faire rêver le gamer.



Ainsi le kéké en chef Phil Spencer semble désormais vouloir racheter ou créer de nouveaux studios pour avoir quelques exclusivités qui pourraient convaincre les gens de venir sur leur moulin à vent… Mais où va t-il chercher toutes ces idées de génie !? Faire des jeux !!! Voilà la solution !!! Mais vu le bordel chez Microsoft on sait comment ça se passe : tout ce qui risque d’arriver c’est qu’un studio génial devienne nul sous la direction de chef de projet complètement à la ramasse et finisse par disparaitre, emportant les licences qui vont avec. Souvenez vous, Rare Software, le meilleur studio du monde dans les années 90, tué par Microsoft.