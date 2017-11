Ubisoft annonce l'enfer à venir...

Certes ceux là seront encore jouables en solo, ouf, mais demain, que croyez vous qu'il adviendra des jeux jouables uniquement en ligne ? Et même de jeux solo qui ont un patch obligatoire au lancement ? Des jeux livrés non terminés ? Oui, que ferez vous de vos superbes boites contenant un DVD ou un BluRay qui ne servira plus à rien ? Que ferez vous aussi des jeux téléchargés dans votre disque dur et payés presque plein pot pour pouvoir s'en servir 6 ans ? La voilà la dure réalité qui commence à se dessiner... Dark City n'est pas loin !



Ce genre de news va désormais tomber tous les mois... Les jeux Wii, PS3, X360 vont être déconnectés petit à petit, et ça deviendra plus grave quand on en arrivera aux jeux PS4, XOne ou Switch... car aujourd'hui beaucoup ont une connexion obligatoire ou des patchs day-one... là on aura très très mal au cul.