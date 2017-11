Tsunami Xbox One X au Japon !

C'est de la folie mes amis Gamopats, sachez que la Xbox One X, the World's Most Powerful Console of the Universe, est un tel phénomène qu'elle est même déjà en rupture de stock total au Japon ! Microsoft essaye de faire circuler cette incroyable nouvelle un peu partout sur le web.



Selon les principaux détaillants locaux c'est du jamais vu. Un responsable de Yodobashi Camera parle : "une file d'attente de 3 personnes s'est formée dès 4h heures du matin, et je n'avais que 2 consoles en stock. J'ai dû appeler la police quand le 3eme de la file a menacé de mettre le feu aux PS4".