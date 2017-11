[TEST] Wolfenstein II / PS4

WOLFENSTEIN II

Support : PS4

Existe également sur XOne et PC

Editeur : Bethesda Softworks

Développeur : Machine Games

Sortie : 27 octobre 2017

Pas de surprise, Wolfenstein 2 est la suite directe de Wolfenstein New Order et de Wolfenstein Old Blood, FPS uchroniques inspirés du fameux Wolfenstein 3D révolutionnaire de 1992 sur PC qui a inventé le genre « Doom like », devenu FPS, même si Doom n’est sorti qu’en 1993. Vous suivez ? Toujours est-il qu’avec ces résurrections de Wolfenstein et de Doom sur nos consoles modernes, c’est le genre FPS qui renait de ses cendres, après des années d’égarement dans le genre FPS-kéké à barre de vie Jésus Christ. Fuck Call of Abruty !

Blazkowicz est un sacré dur à cuire, il n’est toujours pas mort, il sort d'un coma à l’intérieur du sous-marin volé par les Nazis, avec 250 cicatrices sur le corps. Vous débutez ainsi l’aventure dans un fauteuil roulant, mais rassurez-vous il va se retaper vite fait, car rien n’arrête notre héros ! Vous allez à nouveau en bouffer du nazi ! On retrouve aussitôt tout l’univers décalé de la licence, humour noir et bien gras, méchants totalement barrés, monde uchronique de dingue, personnages charismatiques… une série Z, mais bien travaillée, pour un vrai FPS bien bourrin comme on aime (du moins si on est de la génération Doom) !



Bourrin mais avec une vraie histoire et une vraie narration, et des moments d’émotion parfois (encore plus que dans Koh Lanta). Nous quittons de plus l’Europe pour l’Amérique des années 60, ce qui permet de renouveler les décors et les situations, pour un road trip savoureux ! Mais pas de spoil, je ne dirai rien, il y a vraiment des trucs sympa à découvrir. Push the Nazis out of America !

Au niveau du système de jeu on reste sur du FPS plutôt de couloir assez classique (mais avec un peu d’exploration et d’endroits cachés, la map sera finalement utile), pour un gameplay ultra neveux (merci le 60 FPS), et une bonne gestion de la "barre" de vie : protections, kits de survie, vie qui ne remonte pas façon Jésus Christ, armes et munitions à ramasser. Retour au dernier checkpoint en cas de mort. Différents niveaux de difficultés sont toujours proposés. A savoir que l’IA respecte la tradition du genre : elle est un peu aux fraises, mais ce n’est franchement pas gênant pour ce genre de jeu. Concernant les armes, on retrouve tous les classiques mais aussi quelques nouveautés, avec la possibilité d’avoir une arme dans chaque main. Jouissif ! On retrouve la base de replis entre chaque mission où il y aura de petites choses à faire (et des surprises !), certains diront que ça casse le rythme, ce n'est pas faux.



Bon il faut avouer que nous ne sommes plus surpris comme pour le premier opus par l’univers du jeu, par le gameplay, par la narration, par la fluidité du jeu, et on a vraiment l’impression de jouer à un énorme add-on.... Les 3èmes aventures de Blazko sur PS4. Mais quand on aime…

Techniquement, c’est donc comme pour les deux autres opus PS4 : ultra fluide en 60FPS, du vrai 60FPS de poilu, on ne peut plus fluide ! Alors les graphismes et effets visuels ne sont peut-être pas au top du top de ce que peut faire la PS4, mais c'est très corrects, assurant ce 60FPS. La bande son est très sympa, avec des musiques adaptées, le bruit des armes crédible, et désormais la voie de Bruce Willis (ça fait un peu drôle au début). On regrettera juste les lèvres mal synchronisées (du moins dans cette version française), et des phases de transition gameplay/scènes scriptées esthétiquement pas au top. Mais je chipote.