Star Wars Battlefront 2, ce jeu doit mourir

Le grand n'importe quoi continue chez les gros éditeurs ! Après l'affaire Doom sur Switch, voici l'affaire Star Wars Battlefront 2 ! Figurez-vous que ce jeu de daube, édité par un éditeur sans scrupules, déjà vendu à prix fort, a opté en rab pour les micro-transactions !!! Vous voulez éviter ça ? Ok, alors si vous voulez débloquer Luke Skywalker et Dark Vador par exemple, il faudra jouer largement plus de 40 heures au mode... multijoueurs ! Ceci afin d'avoir assez de crédits ! Sinon il faudra sortir la carte bancaire ! Je reviens, je vais vomir.



Que la farce soit avec EA.



Et sachez que Need for Bide Payback a opté pour le même modèle de jeu ! Là je sens qu'on approche du 2eme crash mondial de l'industrie du jeu vidéo. Et justement provoquons-le car le foutage de gueule va beaucoup trop loin. Vengez-vous : arrêtez d'acheter les jeux EA Shit in thi Game, Rubisoft, Actipognon. Achetez une Switch et n'achetez ensuite que les jeux Nintendo ou indé en boite.