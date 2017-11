Resident Evil sur Switch ne sera pas une révélation...

Vous voulez tout savoir sur le zizi et sur aussi sur Resident Evil Revelations 1&2 sur Nintendo Switch ? Ok, allons-y :



- Sortie du jeu le 28 novembre chez les fromages qui puent (et chez Donald), 2 jours plus tard au Pays du Soleil Levant,

- Résolution 1080p 60FPS en mode salon, 720p 60 FPS en mode portable (parfait donc),

- Tous les DLC inclus, ainsi qu’un mode Raid pour le 2, et un mode de difficulté supplémentaire,

- Pas de version physique pour les fromages qui puent ! Mais l'import ça marche...

- Oui l'import ça marche mais confirmation de la grosse connerie de Capcom : le Revelation 2 ne sera pas sur la cartouche et sera à télécharger ! Rien que pour ça : Boycott total.

- 13 gigots pour le premier opus, 26 gigots pour le second... Soit 39 gigots ! Là on touche le fond !



Conclusion ? Il faudrait être taré pour acheter ce jeu sur Switch ! Et de toute façon, même sur PS4 ou XOne, c'est un daube. Donc voilà, c'est réglé. Et pour être un peu plus radical : je pense que tous les jeux Capcom doivent être boycottés, tellement ils nous prennent pour des cons depuis quelques années. Je retourne jouer à Super Mario Odyssey.