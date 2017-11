Les promos sur console Nintendo c'est rare et très limité. Alors voir Wonder Boy The Dragon's Trap à 14 boules a lieu de 20 aujourd'hui sur le eShop Switch, c'est presque exceptionnel. Si je n'étais si réfractaire au démat' j'aurai presque pu craquer. Ne pas craquer. Non, je ne craquerai pas. En promo jusqu'au 30 novembre. Non non 14 boules c'est trop cher, je zappe, il y a un piège, c'est une arnaque.