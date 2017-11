Les ventes de Xbox One multipliées par 10 au Japon !!!

Microsoft ne racontait pas de bobards, la Xbox One X est un carton mondial ! Même au Japon où les ventes ont été multipliées par 10 suite au lancement du modèle X qui déchaine les passions ! 114 consoles la semaine dernière, contre 1465 consoles (One et One X) cette semaine ! On fait tout de suite moins son fier chez les gros nazes de pro-Playstation ! On la ramène moins !