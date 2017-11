Les 7 raisons d'acheter une Xbox One X

La Xbox One X, la console la plus puissante de toute la galaxie, banlieue comprise, la console aux 6 téraflops, est sortie ! Et c'est une révolution ! Pourquoi ? La réponse en 7 points :



1. Aucun jeu spécifique ne sera développé pour cette console ! Une super nouvelle, on pourra donc redécouvrir Forza 7, Halo 5 et Gears of War 4 sans le stress de la nouveauté qui pourrait décevoir !



2. D'après les fans les jeux pourront tourner en 60FPS comme sur Nintendo Switch ou Dreamcast ! J'en bave d'avance !



3. On peut s'amuser à tenter de voir des différences sur les vidéos comparatives entre le rendu Xbox One et X ! Si on cache le logo des deux console je pense que 50% d'entre vous pourraient se tromper sur des images animées !



4. Avec une connexion de type ADSL < 2 ou 3 mega comptez 2 ou 3 semaines de téléchargement de patchs à chaque jeu ! Huuum, j'adore le bon gigot !



5. On pourra y brancher 3 ou 4 disques durs externes pour stocker les jeux en 4Kéké.



6. Elle sera capable d'émuler les premiers jeux Xbox de 2001... Une émulation révolutionnaire : vous faites semblant d'insérer la galette Xbox dans la console, et le jeu reprogrammé se télécharge. De l'émulation façon Garcimore !



7. Vous allez avoir mal au cul, mais vous aimez ça, et le Doc est là pour vous soigner.