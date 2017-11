Le cul et les armes, la recette gagnante pour Rockstar

85 millions de GTA V vendus rien qu'aux USA ! C'est totalement incroyable... pour 320 millions d'habitants ! Dès qu'il y a des armes et du cul, ça se vend comme des petits pains...

C'est désormais le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire dans ce pays, il dépasse... Wii Sport, qui cependant était offert avec la console Wii ! Et dire qu'il y a une rumeur de GTA V sur Switch... Ce n'est pas fini !



Quand on pense que Super Mario Bros a longtemps été le jeu vidéo le plus vendu dans le monde avec 40 millions d'exemplaires...