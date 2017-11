Le CPC+ déchire vraiment le slip (à pois rouges)

Après le choc de la démo Shadow of the Beast sur Amstrad CPC et GX4000, qui ridiculise l'Amiga, voici le choc Ghosts'N Goblins... à nouveau sur CPC+. Et c'est à nouveau une claque visuelle, car c'est au moins aussi bon que la version arcade, et c'est largement supérieur aux autres versions 8bit ! Le jeu est codé par Golem13, les graphismes sont de Winner et la partie sonore par Ixien.