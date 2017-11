La Xbox One X va faire très mal !

Pour expliquer la puissance 4Kéké de la XBox One X à la télé (chez Conan, partenaire officiel de Microsoft) une nana balance un coup de poing dans les roubignoles du mec à côté d'elle (1mn10')... Et aux USA tout le monde trouve ça cool...

Au fait la console est sortie aujourd'hui. Elle va faire mal cette console, coup de poing dans les roubignoles pour l'instant... et bientôt mal au cul quand les patchs de 60 gigots vont tomber. Sans compter les premiers retours pour console défectueuse ou trop bruyante. Ataré et moi on retourne jouer sur Atari 2600.