Shadow of the Beast de Psygnosis, une daube absolue niveau gameplay et intérêt, mais une claque visuelle et sonore terrible sur Amiga 500 en 1989 ! Et voici un bel hommage à ce jeu avec une démo technique de l'intro sur Amstrad GX 4000 ! (ou Amstrad CPC+ au choix)... Amstrad vaincra ?