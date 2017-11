[COUP DE GUEULE] Les éditeurs tiers menacent de mettre la Switch en échec !

Bordel, je le sentais mal cette histoire avec Doom sur Switch... On m'avais rassuré : "mais non c'est un jeu cartouche, pas d'install, juste une petite si tu veux le mode multi, arrête de flipper". Ok, j'achète le jeu, c'est la fête du slip ! Tiens, il me propose une install d'office... je décide de zapper et lance le jeu ! Youpi, ça marche... Sauf qu'à peine arrivé sur le menu du jeu : CODE ERREUR, téléchargez le patch ... Hu ? Quel patch ? Un mini patch correctif ? Ou le gros patch de 9 gigots online ??? Bon, je lance l'install... 22 heures de téléchargement !!! (oui oui je suis connecté sur un minitel). Bref, c'est à tous les coups le patch online de 9 gigots... et il est OBLIGATOIRE !!!!!!! En plus j'en est rien à f... du mode online !

JE NE VEUX PAS DE CA SUR SWITCH ! La console à patch c'est la Xbox One ! Et là je vais pousser un coup de gueule monstrueux contre les éditeurs tiers sur Switch !!!!



1. C'est quoi l'intérêt d'avoir une console à cartouches pour télécharger la moitié du jeu et bouffer 1/3 de la mémoire interne... ou pour le stocker sur une autre carte SD... On nage en plein délire : acheter un jeu cartouche pour en mettre une partie sur une autre cartouche (une carte micro-SD !). Bigard pourrait en faire un spectacle : DOOM bourre la Switch !



2. Honteux de mettre le jeu sur une cartouche de 16Go (au lieu de 32) et le reste à télécharger, tout ça pour surement gagner 1 ou 2€ de marge par jeu vendu ! Des économies de chandelle sur le dos des joueurs qui eux vont acheter une carte micro SD ! Oui car l'explication est là et nulle part ailleurs : l'éditeur à voulu faire une marge plus grosse ! Et bien qu'il crève avec son jeu, que l'échec commercial soit le plus total !



3. On ne veut pas attendre pour jouer sur Switch, ce n'est pas du tout le concept ! 9go de téléchargement... Mais p... de m.... c'est quoi ce délire !



4. Dans quel monde vivent les dév' des gros studios ? Dans un monde câblé où ils téléchargent 9Go en 4 minutes.... et où ils ont à disposition plein de cartes mémoires... Pensent-ils un seul instant aux joueurs du monde entier ?! Bande de p'tits cons !



5. Le jour où les serveurs ferment et que tu veux réinstaller jeu ? Tu l'as dans le trou duc ! Et tu marches comme Solid Snake dans Metal Gear Solid !



C'est décidé, je vais boycotter TOUS les jeux tiers sur Switch ! Zelda, Mario Kart 8, ARMS, Splatoon ou Super Mario Odyssey c'est quelques Mo, et encore, si tu fais les mises à jours optionnelles ! Aucune install ! Parce que je comptais acheter aussi Skyrim dans la foulée... et je pense qu'on va nous refaire le même coup ! J'ai déjà le cul dans une bassine, ça suffit ! La Switch est faite pour les vrais jeux, ceux de Nintendo uniquement donc. Cependant je n'en reste pas là...Ils ne vont pas s'en sortir comme ça chez Big N...