Chouette, Super Mario Run n'est pas rentable

200 millions de téléchargements, une grosse mise à jour pour relancer l'intérêt, des promotions... et malgré tout Super Mario Run n'est toujours pas rentable selon l'honorable Tatusmi Kimishima. Bah oui Nintendo est en train de comprendre que sur Mobile les gens ne veulent rien payer, ils téléchargent la version gratos "et pi c'est tout !"



C'est une grande nouvelle pour le Gamopat. On espère ainsi que Nintendo s'éloignera de ce marché poubelle pour se concentrer à 200% sur la Switch. Bon je retourne jouer à Super Mario Odyssey ;)