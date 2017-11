[C'ETAIT IL Y A 30 ANS] TILT et ses lecteurs éclairés...

Un troisième qui a fumé la moquette souhaiterait mettre ses jeux C64 dans un PC... Ah oui c'est certain, il y avait du boulot... au pays du Minitel et du To7-70 du plan Fabius on était pas très au point niveau informatique !

J'adorais vraiment le courrier des lecteurs... Ca me faisait trop marrer ! Non mais imaginez la personne écrire un courrier via la poste et attendre 3 ou 4 mois pour avoir éventuellement la réponse à sa question complétement con... Mais au fait... Si ça se trouve, on pouvait peut être jouer aux jeux Atari ST et Amiga sur son TO7 ??? J'aurais dû écrire à TILT pour savoir.