Blizzard botte le cul de EA

Dès le 14 novembre, vous aurez accès à la campagne solo originale de Wings of Liberty, à tous les commandants en coop, et vous pourrez débloquer tout le contenu multijoueur de StarCraft II dans la gratuité la plus totale. Voici le détail de tout ce qui sera disponible gratuitement :



La campagne originale de Wings of Liberty . Profitez de la campagne originale épique qui a lancé la saga StarCraft II ! Si vous avez acheté Wings of Liberty avant le 31 octobre alors vous recevrez gratuitement le deuxième chapitre de la campagne de StarCraft II, Heart of the Swarm, consacré aux Zergs. Pour récupérer ce cadeau, assurez-vous de vous connecter entre le 8 novembre et le 8 décembre.



Vous pourrez accéder librement au mode multijoueur classé complet avec toutes les unités multijoueur de Wings of Liberty, Heart of the Swarm et Legacy of the Void, et affronter d’autres joueurs pour devenir le meilleur des meilleurs. Pour le débloquer définitivement, il vous suffira de remporter 10 premières victoires du jour en partie non classée ou contre l’IA (afin de préserver la qualité et l’intégrité de l’expérience de jeu classé).



Tous les commandants en coop actuels et futurs seront jouables gratuitement jusqu’au niveau 5, et la limite de niveau pour les mutations hebdomadaires sera supprimée. Vous pourrez immédiatement vous frotter à ces missions éprouvantes avec vos amis. Les commandants Raynor, Kerrigan etArtanis demeureront entièrement gratuits, et vous pourrez continuer à les faire monter en niveau à loisir.



En d’autres termes, vous pouvez désormais profiter gratuitement de tout le multijoueur de StarCraft II, de tous les commandants en coop et de l’intégralité de la première campagne solo...