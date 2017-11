Génial, ce jeu PC "pixel-art" rendant hommage au Commodore 64, la Rolls de la micro 8bit (après le TO7-70 bien sûr). Black Jewel, d'un certain Oscar Celestini, respecte parfaitement les graphismes, animations et sons d'époque... mais aussi l'ambiance de l'époque (Conan le Barbare, culte dans les 80'). Chapeau ! Le jeu est vendu 2 boules US.