Un Donkey Kong Country en préparation ?

Breath of the Wild fut un vrai nouveau départ pour Zelda. Le producteur Mr Eiji Aonuma nous a dit il y a trois ans que c’était sa vision. Le fait de pouvoir aller n’importe où et attaquer des quêtes comme des sanctuaires dans l’ordre que vous souhaitez. C’était son objectif.



Avec Odyssey, nous avions déjà eu d’autres expériences très bac-à-sable pour Mario avec Mario 64 et Mario Sunshine. Ce qui est surtout différent ici, c’est la taille des royaumes et la mécanique liée à Cappy. Donc oui, c’est aussi un nouveau départ mais probablement pas aussi radical. La mentalité reste de créer une expérience pour que le joueur puisse se dire "Wow, je n’ai jamais fait ça avant dans un Mario". C’est ce que nous voulons faire et que ce soit avec Metroid ou Donkey Kong, nous cherchons constamment à repousser les limites de la licence plutôt que de faire constamment de petites suites avec une franchise en particulier.