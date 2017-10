Tout va bien pour Nintendo, merci

Tout va bien à nouveau pour Nintendo, et l'action le prouve : elle a atteint son niveau le plus haut depuis... mars 2008 ! (et le carton de la Wii).



+77% depuis janvier... la raison vous la connaissez : le succès retentissant de la Switch... et Noël approche (le premier de la Switch), le nouveau Mario approche, l'action risque donc de grimper encore fortement.



Des ventes qui dépassent les espérances et qui génèrent de la pénurie... ce qui n'est pas forcement un mauvais point d'un point de vue marketing, on sait que la pénurie génère l'envie chez le consommateur hésitant. Le flop de la Wii U est désormais loin derrière...