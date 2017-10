[SLIP TENDU] Juno First sur ColecoVision en préco !!!

Certains le savent sur le forum, je suis un fan absolu de Juno First, le jeu d'arcade de Konami... Quel souvenir de découverte de ce shoot'em up de folie dans une foire en Vendée en 1983 ou 1984, je ne sais plus... La nervosité du jeu, les sensations folles ! C'est pour moi l'un des plus grands jeux d'arcade du début des années 80, et il ne vieillit pas vraiment malgré son aspect visuel totalement dépouillé ! Etrangement ce jeu a été oublié, et on ne l'a jamais retrouvé dans les compils rétro.



Mon test sur Gamopat



Tout ça pour vous dire que Erikrom2 vient de m'avertir que le jeu est en précommande sur... Colecovision la Rolls des consoles de 1982 ! Et c'est CollectorVision aux USA qui le distribue. Le problème c'est quand même le prix, 55$ + le port... soit 73$, ça fait quand même mal au c...