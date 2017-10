Rick et Daryl jouables dans Last of Us 2 ?

Un petit trailer Last fo Buzz II ça vous branche ? Avec une vidéo sans gameplay façon Walking Dead pour faire mousser le kéké du dimanche ? Bref ça ne montre rien, à part nous annoncer qu ça sera très violent, et surement rempli de QTE... "Hmmm c'est violent, c'est un jeu mature" pensera ainsi le fan d'hémoglobine.



Le film sortira au cinéma en 2018, heu pardon, c'est un jeu ? Possible... il sortira en exclusivité sur PS4, pas de version Xbox One prévue à priori. Moi je retourne sur Super Mario Odyssey.