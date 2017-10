Je vous en ai parlé il y a quelques temps du Commodore 64 mini, et bien voilà il vient de passer en préco sur Amazon, pour 79 boules... La date indiquée est le 31 décembre, c'est bien sûr une date fictive, ça peut être avant, et surtout après, la commercialisation ayant été annoncée début 2018... Mais la chose sûre c'est qu'à l'image des Nes et Snes Mini, la bête sera très rapidement en rupture de stock, avec des prix qui vont exploser.