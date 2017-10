MXGP 3 confirmé pour le 21 novembre sur Switch

MXGP 3 sortira la 21 novembre sur Nintendo Switch, en boite et en démat, c'est confirmé, pour un mois de novembre totalement fou sur cette console où il faudra faire des choix ! Entre Mario, Xenoblade, Doom, Skyrim, j'en passe et des meilleurs... votre Switch va surchauffer !



J'adore MXGP 3 sur PS4 (mon avis), je me laisserai bien tenter à nouveau par une version portable. Reste à savoir si le jeu va occuper de la place ou pas dans la mémoire interne et si le framerate sera acceptable.