Le Playstation Now c'est pas pour les ploucs

Disponible depuis longtemps chez notre ami Donald le Dingue, le Playstation Now vient de débouler sur nos PS4. Je m'en suis aperçu hier soir suite à la dernière mise à jour de la console... mais je ne suis même pas aller voir car je suis un gros plouc de la campagne !



Oui car c'est du jeu vidéo en streaming, le Netfix du jeu vidéo, en gros vous envoyez vos commandes sur le serveurs qui vous restitue les images... le démat' absolu ! Et il faut donc un débit de gros kéké ! Pas un débit de Minitel. Démat absolu, à tel point que vous n'êtes même plus obligé d'avoir une PS4, car c'est aussi disponible sur PC (Windaube) ! Et mêmes vos sauvegardes sont dans le cloud.



Le catalogue annoncé est de 480 jeux PS3 et PS4 (PS3 ? bah oui via ce système ce n'est pas de l'émulation, n'importe quelle système de jeu peut tourner, vous ne récupérez que l'image, je me répète). Et il vous en coutera 16,99 boules chaque mois... A noter que c'est disponible aussi sur PC, bah oui... la PS4 ne sert pas à grand chose dans cette histoire :)



Ca me fait peur tout ça. Heureusement au milieu de mes poules et cochons je n'ai pas la possibilité d'y accéder... Je retourne sur mon Atari 2600, je reste dans le monde réel, au milieu des bouses de vache.