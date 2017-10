Kinect nous aura bien fait rire, c'est déjà ça

Kinect c'est fini. Sans blagues ? Plus aucun module ni pack console se sera vendu par Krokosoft... C'est vraiment une sacrée surprise...



Je rigole encore des fans qui nous balançaient que ça allait révolutionner le jeu vidéo, buvant les propos de Microsoft qui annonçait que Kinect pouvait détecter chacun de vos doigts et deviner vos émotions... (alors qu'il est incapable de repérer un simple mouvement dans Just Dance, même mon chat était pris pour un joueur !) Et le fameux expert et devin Peter Molyneux qui lui aussi annonçait la révolution... Sans compter les déclarations bidons destinées aux ultra fanboys affirmant que la NASA était intéressé par la technologie Kinect 2.0 pour la planète Mars... On a bien rigolé quand même.



Comme je le disais depuis le début c'était perdu d'avance. Les accessoires consoles ça n'a jamais marché, et ce depuis les années 70... Ca se vend quelques mois et ça fait flop... Systématiquement.... Il en sera de même pour les casques virtuels. Ah, non, attention, les fans celle fois ci sont certains de leur coup : les casques c'est pas pareil, ça va révolutionné le jeu vidéo. Mais bien sûr, c'est cela même Thérèse.