GeekNGame sort son bistouri !

Un petit coup de pouce à notre patient GeekNGame, fan de retrogaming et collectionneur atteint d'une fièvre acheteuse (mais sous traitement), qui m'a présenté son site de modification et réparation de consoles :



Lien vers le site GeekNGame



Joueur et collectionneur, mais ce grand malade passe passe plus de temps à réparer les consoles qu'à jouer, pour lui c'est un plaisir de pouvoir redonner vie à une console en panne. Des tutos sont régulierement publiés sur son site afin de permettre aux visiteurs de réparer ou modder leurs consoles. Il est surtout spécialisé dans le SEGAAAAA ! Les Game Gear, Dreamcast et Master System n'ont plus aucun secret pour lui. Longue vie à GeekNGame ;)