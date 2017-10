DOOM confirmé pour le 10 novembre sur Switch !

Vous attendez un gros jeu de kéké d'éditeur tiers sur Switch ? Et bien il va falloir faire un choix en novembre ! Soit DOOM, soit The Elder Scroll V: Skyrim !



DOOM vient en effet d'être confirmé au 10 novembre par id Software. Le directeur créateur et le producteur nous présentent d'ailleurs pour l'occasion en vidéo les différentes fonctionnalités du jeu sur Switch ! Le multi est bien de la partie, mais du fait du manque de place sur la cartouche, il faudra le télécharger, et vlan, 9 gigots ! Autant de place en moins dans votre console...